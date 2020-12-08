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泥頭車「甩轆」險擊中私家車

2020-12-08 列印
■飛轆如炮彈險擊中對面行駛中私家車。
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　　網上昨日流傳一段泥頭車甩轆驚險車cam短片，顯示一輛行駛中泥頭車，沿油麻地加士居道天橋向葵涌行駛，當駛至近一間小學對開時，左尾其中一個車轆突然飛脫，但司機仍懵然不知。

　　甩轆沿路邊尾隨泥頭車前行約二百米，至土地審裁處對開一個左彎位時，甩轆突轉向橫過路面，並撞及路中石壆及一個燈箱後，如炮彈般飛起，衝過對面行車線。飛轆拋起後再落地，然後反彈落橋底，其間險擊中對面行車線一輛淺色私家車。

　　甩轆其後被發現墮至彌敦道與加士居道交界一休憩花園一處山坡內，事件中幸無擊中途經車輛及途人，否則後果堪虞。有關車cam短片顯示為白天，貼文者未有標示時間，但相信事件為昨早上發生。交通警員到場調查及拍照記錄，警方正設法聯絡涉事泥頭車，了解事件原因。

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