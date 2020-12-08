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涉摑穿學生耳膜 補習老師續准保釋

2020-12-08 列印
　　補習老師前年九月至去年十月底期間涉嫌兩度在油麻地一間補習中心內襲擊一名小五學生，致其耳膜穿破。被告昨日在九龍城裁判法院否認其中一項故意對所看管兒童襲擊罪，案件將於明年四月一日就否認控罪開審，其間被告續准保釋。

　　案情指事主為小五學生，每星期周一至周五下午到被告工作的補習社補習，去年十月三十日下午補習時因事主行為不檢，故被告從後掌摑其右邊臉一下。事主及後到私家診所和廣華醫院治理，證實右耳耳膜穿破。被告於警誡下承認「我有打佢一巴，佢一避開，就打到耳仔位置」。

　　四十九歲被告李航報稱任職老師，被控於一八年九月三日與去年十月二十九日之間的某一天，及於去年十月三十日，在油麻地上海街興華中心九樓九○一室「教培補習中心」內故意襲擊同一名十至十一歲的兒童，其方式相當可能導致他受不必要的苦楚。

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