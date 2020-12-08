「不止係古蹟地標 仲好有歷史」 令北角「活」起來 皇都 建築社區情

北角皇都戲院被列為香港一級歷史建築，其獨特設計，全球獨一無二。建築師吳韻怡指，當年不惜工本打造的屋頂桁架及「蟬迷董卓」浮雕，均具象徵意義，必須大力保留。活化古蹟專家毛俊輝深表認同，他更認為，把皇都戲院活化成新演藝場館外，更加需要加設休憩空間，讓這文化地標與北角社區連結起來。



「頭條開Live」之「尋覓皇都」系列，第四集講述皇都戲院的建築與社區情。皇都戲院屋頂的「飛拱」，是整座建築物的焦點，亦是戲院的標誌之一。建築文物保護師吳韻怡指出，其實所謂的「飛拱」，是皇都的桁架（truss），「好似吊橋咁吊住個屋頂嘅樓板」，令戲院內不會有支柱去阻擋觀眾的視線。她指，皇都戲院是現代主義建築，以功能主導設計，在此以較具表現力的手法去呈現。



戲院設計 只因設計師貪靚



談及皇都戲院設計的獨一無二之處，吳韻怡指通常設計師都「貪靚」，喜歡將桁架結構包在建築物入面，加上建築物料選用鋼筋水泥，而非五十年代較為常用的鋼鐵。她解釋，鋼鐵較為輕巧，工人可預先在另一地方「造好」，再搬去現場裝嵌，但水泥要現場倒模，花費較多人力物力。



皇都戲院入口上方的「蟬迷董卓」浮雕，極具代表性。吳韻怡指這屬Wayfinding（導視）的設計，人們在遠處就能一眼看到浮雕。她續稱，「蟬迷董卓」浮雕出自著名藝術家梅與天之手，以《三國演義》中貂蟬迷惑董卓為主題，與戲院的功能相關，都在演繹故事，但現今浮雕中間安裝了抽氣扇，比較可惜。



除了建築界，表演界亦對皇都戲院的活化計劃相當關注，包括曾參與不少台灣舊建築活代計劃的香港話劇團桂冠導演毛俊輝。訪談主持人、活現香港創辦人陳智遠問及，現今表演者到底對場地有何要求？毛俊輝認為，現時表演場地要具靈活性，舞台可作延伸，並配合高科技設備去豐富舞台效果，如音響、燈光。



毛俊輝以英國倫敦西區新建成的劇院為例，要求靈活的舞台，觀眾座位不需太多，約九百個就可以，「實用性最重要，唔係只係（場地）大」。而且，劇院外面留有休憩空間供觀眾聚會，令市民會想到劇院附近流連。



身為北角街坊的毛俊輝更認為，皇都戲院有潛質成為亞洲一流的表演場地，因為皇都不止是古蹟地標，更具功能性，「仲有咁好嘅背後歷史」，活化後會好有吸引力，令整個北角社區活起來！



尋覓皇都系列之四(完)