防疫限聚勁加辣 宴會最多20人 復禁晚市堂食 關美容院GYM房

第四波疫情惡化，染疫群組湧現，最少兩幢住宅大廈爆疫，總確診人數突破七千。港府承認目前的防疫措施未能有效控制人流，為阻止疫情擴大，本周四起收緊多項限制令，包括食肆晚上六後禁堂食，令冬至晚飯甚至聖誕宴會「泡湯」；宴會人數上限由四十人減至二十人；美容院、健身中心、按摩院等處所須關閉等，有關限制為期十四天，至本月二十三日。鑑於多個行業受到重創，特首林鄭月娥透露，為免爆發大規模失業，將「精準地」推出針對相關業界的措施，予以援助。



林鄭昨天出席行會前表示，冬季期間，新冠病毒更易傳播，目前的防疫措施效果不如預期，不少市民仍在周末外出進餐或購物，因此須進一步收緊，以限制人流。食衞局局長陳肇始在記者會上宣佈，食肆傍晚六時起至翌日清晨五時期間禁止堂食，只准外賣；宴會人數上限亦由現時四十人減至二十人，每枱最多兩人，入座率不多於五成。



關機舖派對房卡拉OK



同時，多個處所須關閉，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK場所，麻雀天九耍樂處所、按摩院、體育處所及泳池等。



另外，二人「限聚令」及「口罩令」繼續生效，相關罰款由本周五起由原來的二千元加至五千元。所有措施有效期為十四日，直至本月二十三日。



回港留學生須坐疫監



陳肇始指出，聖誕假期將臨，未來數周會有大量留學生回港，為防止病毒輸入，所有由內地以外地區抵港者，入境之後須做拭子採樣測試，並到指定酒店強制檢疫十四日，政府會安排專車將他們送往指定酒店，有關酒店只可接待抵港者。她又指，現時接受強制檢疫人士須在第十二日接受檢測，為防「漏網之魚」，當局會在第十九或二十日再安排他們接受多一次檢測。



被問及當局會否再推出措施支援各行各業，林鄭回應指出，目前形勢嚴峻，為免受措施影響的行業出現大規模失業，政府將積極回應，與業界商討後會公佈詳情，只形容新一輪措施將針對支援受重創行業。陳肇始則說，明白市民希望在佳節團聚，但新冠肺炎病毒在冬季特別活躍，因此應以防疫為先，呼籲大家過一個安靜的冬至及聖誕假期。



