﻿葵盛西邨大爆疫﻿﻿ 專家促盡快強檢﻿

屋邨爆疫，一波未平一波又起。葵盛西邨八座病毒擴散，疫情迅速惡化，再多三個樓層有住戶確診，累計十八人中招，但當局未有進一步要求更多居民接受隔離。而馬鞍山錦蕙閣亦爆疫，已有五名居民確診，他們分佈四個高低的樓層單位。有專家呼籲當局向葵盛西邨八座整幢居民實施強制檢測令，又建議居民不應外出，以免把病毒散播開去。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨天葵盛西邨八座再多五宗確診，其中三人居於最先爆疫的五樓，另七樓和八樓各有一人確診，令該座累計十八人確診，分涉八個單位，另有數宗初步確診個案來自四、七和八樓，連同日前十三樓有住戶確診，病毒急速散落五個樓層。張竹君估計，該座的公共設施或一早受病毒污染，造成疫情在大樓內散播。



累計18宗 分佈五層樓



張指，已將居於五樓的九十八位居民送往隔離檢疫，現時該樓層尚餘三個單位的住戶未找到，已交警方協助；整座共有三千一百名住客，暫收到二千三百份檢測樣本，當局要核對檢測名單，不排除會有更多住戶確診。有居民表示，若政府要限制他們出入，只能無奈接受，也有居民特意多買數日餸菜，儲備糧食，以防留家所需。



外界批評未有針對爆疫大廈及早實施強檢，以阻疫情蔓延，特首林鄭月娥承認葵盛西邨個案可以「處理得更好」，惟政府尚未擬定好規例，故未有推出。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，有需要考慮安排葵盛西邨八座整幢樓的住戶強檢。港大感染及傳染病中心總監何栢良質疑當局早在上月二十八日知道葵盛西邨八座有確診個案，但遲遲不公佈，又不及早使用法律要求住戶強檢，狠批當局不作為，形容為「恨鐵不成鋼」。



馬鞍山錦蕙閣單日五宗



此外，馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣單日有五人確診，涉四個坐向及樓層都不一樣的單位，當局會先安排派發樣本瓶，再檢視大廈是否有爆發，「只係覺得（個案）多咗啲，希望居民接受檢測」。被問到應否實施禁足檢測，她指現時很多大廈不止有一宗確診個案，當局對在甚麼標準及情況下啟動措施，未達成共識。



