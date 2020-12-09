一田疫情擴大 11員工初步確診

第四波疫情不斷擴散，昨新增一百宗新冠肺炎確診個案。衛生署署長陳漢儀表示，過去兩周共錄得一千二百七十四宗確診個案，每日平均有九十一宗，當中九成二是本地個案，有超過四分一屬源頭不明，顯示社區有活躍的隱形傳播。沙田一田百貨疫情擴大，共有十一名員工確診或初步確診，中心正追蹤他們的密切接觸者，疑超市內一間員工休息室為病毒散播源頭。



過去兩周九成屬本地個案



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨新增九十五宗本地感染個案，包括三名沙田一田百貨員工，部份染疫員工曾到同一個休息室吃飯，但並非互相認識，中心要再追蹤有多少人需要檢疫。臨近節慶，各大商店均推出促銷優惠，張竹君強調「一出街就有風險」，多人地方空氣不流通，着市民自行衡量感染風險，減少外出及注意手部衞生。



衛生防護中心亦爆疫，中心大樓再多一名家居檢疫小組人員初步確診。患者與早前確診的四名防護中心職員，包括小組的兼職救護隊目及三名小組人員都在四樓工作，負責接聽家居及酒店檢疫人士的查詢，日常毋須接觸公眾。



亞博檢疫中心再九員工確診



亞博檢疫中心再多九名員工確診，累計增至十二宗，約八十人要檢疫。張指該設施早前接收了大量來自筲箕灣方樹泉宿舍的院友，他們較難自理，員工或在照顧他們時感染。歌舞群組再有十三宗確診，累計超過六百六十宗個案；筲箕灣方樹泉日間活動中心及將軍澳日出康城九期地盤，分別再多兩宗新個案。



三駐守機場警員染疫



另外，三名駐守機場警區的警務人員初步確診，包括一名男警長，以及兩名男警員。警方稱，他們最後一天上班分別於上周四、上周五及周日，與三名初步確診人員有緊密接觸的警員及文職人員都獲安排接受檢疫及病毒檢測。