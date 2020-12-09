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三成僱主明年擬減人手

2020-12-09 列印
■受疫情影響，僱主對於短期前景不樂觀，招聘意欲疲弱。
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　　一項明年第一季就業展望調查報告，於今年十一月訪問了一百九十三名本港僱主，結果顯示有百分之二十八受訪僱主在下季有意增聘人手，但有百分之三十則會縮減人手，淨就業展望指數則為負百分之二，與上季相若，按年跌百分之十三個百分點。此外，有百分之四十二僱主表示人手不變。

　　負責這次調查的人力資源公司萬寶盛華大中華表示，受疫情影響，僱主對於短期前景不樂觀，亦面對不確定性，故影響人手安排，形容他們抱審慎觀望態度，招聘意欲疲弱。對於政府收緊防疫措施，該公司預計失業率會在高位維持維持一段時間，但如果措施能壓抑疫情，有望刺激節日期間市民消費力。

　　該公司指出，現時求職者較接納自由工作模式，疫情下有不少兼職或合約空缺，企業轉向較靈活招聘方案，將招聘程序外判，預計有關招聘方式會受市場歡迎。

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