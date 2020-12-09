各准以一千元保釋候訊 ﻿梁國雄朱凱廸八人被捕﻿﻿涉非法集結﻿

警方重案組昨日搜查多處地點，拘捕包括前立法會議員胡志偉、梁國雄及朱凱廸等至少八名民主派人士，他們涉嫌與今年六月三十日及七月一日未經批准集結有關。各人經帶署調查後已分別被警方落案控以有關罪名，將於本月十七日在西九法院提堂，各人准以一千元保釋候訊。



被捕八人包括三名前立法會議員胡志偉、梁國雄及朱凱廸，民陣召集人陳皓桓、東區區議員曾健成、徐子見及陳榮泰，以及社民連成員鄧世禮。他們分別涉嫌「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」 及「明知而參與未經批准集結」等罪名。



林鄭不評論警行動 稱「犯法就是犯法」



警方指，今年六月三十日在終審法院外煽惑他人參與他們計劃於翌日在港島區舉行的未經批准集結。翌日，部份該批人士連同其他與案相關人士，在灣仔一帶組織及帶領遊行隊伍進行未經批准集結。經深入調查及諮詢律政司法律意見後，港島總區刑事部昨日在全港多區共拘捕八名本地男子，年齡介乎二十四歲至六十四歲。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



昨早六時許，重案組探員在九龍灣啟業邨梁國雄的住所將他拘捕。另一隊探員掩至屯門大興花園陳皓桓住所將其拘捕。胡志偉、朱凱廸及徐子見等分別在facebook指，他們在家中被警方拘捕。



特首林鄭月娥表示，不便評論警方的行動。她稱「犯法就是犯法」，不能夠因為有些人被認為是支持民主，他們就像有護身罩一樣。今年七月一日《港區國安法》實施後首個「七． 一」回歸日，有人組織進行未經批准集結，在港島區銅鑼灣及灣仔一帶有約萬人上街示威，其間有暴力示威者堵路及縱火，警方當日拘捕三百七十人。



