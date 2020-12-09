美制裁14人大副委員長 港澳辦譴責

特區政府上月根據人大常委會的決定，褫奪四名民主派立法會議員資格，美國財政部日前作出反應，宣佈對十四名人大常委會副委員長實施制裁，包括蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更·依明巴海、吉炳軒、沈躍躍、萬鄂湘、王晨、王東明、武維華及張春賢。他們在美國的資產將被凍結，同時會面對一系列金融制裁。



在北京，外交部副部長鄭澤光（圖）召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩，就事件提出嚴正抗議，強調中方將作出對等反制，並繼續採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權安全發展利益，奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止插手香港事務、干涉中國內政，否則造成的嚴重後果只能由美方完全承擔。



國務院港澳辦亦對此表示強烈憤慨和譴責，批評做法違背國際法和國際關係基本準則，是歇斯底里的政治霸凌行徑，同時點名批評美國國務卿蓬佩奧，指西方有諺語「上帝欲使其滅亡，必先使其瘋狂」，若蓬佩奧之流肆意上演最後的癲狂，只會自食惡果。



