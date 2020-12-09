天星兩航線准加價 平均幅度16%

行政長官會同行政會議批准天星小輪旗下「中環－尖沙咀」和「灣仔－尖沙咀」兩條專營渡輪航線加價，平均加幅逾一成六，即加三至五角。中環航線新票價每程成人二點六元至四點二元，小童一點八元至二點五元；灣仔航線新票價每程成人三點二元至四點二元，小童一點九元至二點五元。當程序完成後，新收費將由明年二月九日開始生效。



政府發言人說，天星小輪去年四月申請加價，要求提高兩條渡輪航線每程票價三角至五角。當局在審核加價申請時，考慮所有因素，包括渡輪營辦商的財政狀況；營運成本、收入和回報變動的預測；渡輪營辦商過去提供服務的表現；公眾對建議票價的接受程度；以及渡輪營辦商採取的開源節流措施。天星小輪自前年起一直錄得虧損。由於是不少旅客經常選乘的一種交通工具，在社會事件及疫情影響下，去年及今年的乘客量以至票務收入均大幅下跌，而預計在短中期內重返以往水平的機會不大。