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美股中段升78點

2020-12-09 列印
　　疫情肆虐，加上美國電動車製造商特斯拉（Tesla）宣佈「抽水」，美國周二股市早段低開，其後遂步回穩。

　　杜指中段報三○一四八點，升七十八點；納指則報一二五○九點，跌十點。滙控美國預託證券價格見四十一點四一港元，升零點○六港元；騰訊則見五百八十三點二港元，升零點二港元。

　　紐約期金報每盎司一千八百七十三點五美元，升七點五美元；紐約期油則報每桶四十五點七美元，跌零點○六美元。
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