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涉火機活燒雀 中六生被捕

2020-12-09 列印
涉火機活燒雀 中六生被捕
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　　警方拘捕一名十七歲應屆DSE中六男生，涉嫌殘酷對待動物。警方表示，前日留意到網上流傳一段殘酷對待動物的短片，短片長約十四秒，片中一名男童以打火機，活燒一隻野生雀鳥眼及面部(見圖)，並見牠非常痛苦掙扎和慘叫，施虐者卻似未有憐憫，旁邊有人負責用手機拍攝。

        警方稱非常重視案件，隨即尋找相關人士並呼籲他們提供資料以協助調查，確認案發地點為屯門大興邨的平台，並成功鎖定一名男子。昨日警方掩至元朗區一個住宅單位，拘捕一名涉案十七歲少年，涉嫌殘酷對待動物，現正被扣留調查。

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