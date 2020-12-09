電射筆照警眼部 女侍應囚7.5月

女侍應去年萬聖節在中環蘭桂坊涉用雷射筆照一名高級督察眼部被捕。她昨日在東區法院被裁定襲警、非法集結及在身處非法集結時使用蒙面物品三罪罪成，即時入獄七個半月。



警方去年萬聖節晚上在中環蘭桂坊一帶進行人群管理期間，二十二歲被捕女侍應黃倩欣（見圖）涉嫌用雷射筆照一名高級督察眼一秒後被拘捕。鄭紀航裁判官昨日在東區法院稱，被告黃倩欣刻意用雷射筆照向警員眼睛時距離只有五米，使警員眼睛因而感到不適。當時警員身穿警服，被告必然知道其身份。鄭官指，辯方證人的口供前言不對後語、強辭奪理，如明明有其他路線去到其原本的目的地，卻偏偏要途經警方封鎖的地點等，遂不接納其供詞。終裁定被告襲警、非法集結及在身處非法集結時使用蒙面物品三罪罪成。



