﻿DR醫學美容命案﻿ ﻿女醫生誤殺囚三年半﻿

DR醫學美容中心在一二年為女顧客進行CIK療程，抽取客人血液後在實驗室培植細胞，再重新注射入客人體內，三名顧客完成療程後出現敗血性休克，其中一名茶餐廳女東主陳宛琳多重器官衰竭死亡。為死者施針的註冊女醫生麥允齡，經重審後被裁定誤殺罪成，昨日在高院被判監禁三年半。



張慧玲法官判刑時指，陪審團的一致裁決顯示一致認為三十九歲女被告麥允齡身為正式註冊醫生，在代表DR集團施用名為CIK療程的產品時，違反謹慎責任，沒有採取多項合理謹慎的措施，因嚴重疏忽而非法殺死四十六歲陳宛琳。CIK療程聲稱可以增強免疫系統，運作原理是從客戶抽取小部份血液，經實驗室處理及培植細胞後，將新的血液重新注射入顧客體內。



未有充份解釋風險



張官指，麥沒有查問亞太幹細胞科研中心（APSC）有否為客人的血液樣本進行基礎的細菌測試，沒有告知死者CIK療程仍在臨牀試驗階段，療程成效並沒有科學依據，血液在實驗室培植時有細菌感染風險，又沒有介紹其他有助增強免疫系統的非侵入性療程予死者。張官認為如死者得悉上述資料後，很大可能不會接受CIK療程。



張官認同辯方所指，DR匆忙地推出CIK療程謀利，麥並非負責市場推廣或處理血製品，而麥對僱主懷着錯誤的忠誠，過於信任僱主及其他同事，選擇在一間低規管標準的美容中心進行醫學美容，缺乏相關行醫經驗，但麥在沒有確保血製品無細菌感染的情況下施針，實在亦難辭其咎。麥在兩次審訊中均表現出真誠，又向三名死者及傷者深表歉意，考慮到麥在重審時承認大部份控方案情，節省法庭時間，案件因一審時未達成裁決，上訴至終院後發還重審，事發八年才達成裁決，令麥多年來承受巨大壓力、胃炎、抑鬱症等折磨，最終判監三年半。



事發八年終結案



代表死者家屬楊先生的立法會議員麥美娟指，本案為香港首宗因醫療美容致命事故罪成的個案，希望能成為重要的案例，有助警惕消費者，又能阻嚇相關行業的害群之馬切勿以身試法，避免同類悲劇再發生。



DR創辦人周向榮及技術室化驗員陳冠忠早於五年前被裁定誤殺罪成，分別判監十二年及十年。



