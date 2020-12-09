緊急疏散14人 包括工人和保安員 ﻿赤柱神父宿舍地盤﻿﻿發現戰時手榴彈﻿

赤柱一級歷史建築瑪利諾神父宿舍地盤，昨晨有工人工作期間發現二十枚戰時手榴彈及約二千發子彈。警方到場疏散十四人，爆炸品處理課人員奉召到場見該批子彈嚴重鏽蝕，事後連同戰時手榴彈一併安全處理，無人受傷。



現場為赤柱村道四十四號瑪利諾神父宿舍，為一級歷史建築，已有八十五年歷史。昨晨十時許，一批工人在宿舍的地盤開工，四十二歲姓李工友在掘坑發現一批戰時爆炸品，立即停工並通知負責人及報警，警員到場鎖地盤及緊急疏散十四人，包括工人和保安員等。



警方爆炸品處理課人員奉召到場檢查，證實該批物品為二戰時遺下的炸彈及子彈，有十九枚英軍菠蘿型手榴彈和一枚日軍手榴彈，還有約二千發子彈，其中子彈已嚴重鏽蝕，相信屬機槍子彈；手榴彈被泥土包圍，人員先行把子彈檢離，再安全處理好該批手榴彈，過程順利，無人受傷。



為一級歷史建築



古諮會在○九年曾建議把瑪利諾神父宿舍列為一級歷史建築，惟當時受到業主反對，最終於一六年十二月八日確定評級。一間海外註冊公司於一六年以七點七億元購入，並向城規會申請，擬於宿舍的西面斜坡興建兩座新大樓，據指會保留建築物外牆。



昨天剛是香港保衞戰爆發七十九周年，事有凑巧，該批戰時手榴彈及子彈卻被發現出土。一九四一年十二月八日清晨英軍和日軍交火，五日後日軍已攻佔九龍；十二月十八日晚上登陸香港島，英軍頑強抵抗，雙方先後在黃泥涌峽、淺水灣及赤柱等地爆發激戰，其間瑪利諾神父宿舍曾被英軍徵用。



至十二月二十四日，英軍在孤立無援下兵疲力竭，多次反攻失敗，香港總督楊慕琦爵士於聖誕日決定投降，在赤柱的英軍亦於十二月二十六日停止戰鬥及棄械投降，香港遂進入歷時三年零八個月的日佔時期。此時，瑪利諾神父宿舍被日軍徵作總部，神父移送赤柱拘留營。



