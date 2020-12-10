﻿三疫廈 藍隧地盤 百貨公司 檢測令連環發 五組市民須強檢

第四波新冠肺炎湧現更多染疫群組，持續嚴重。當局昨天一口氣向五個群組發出強制檢測令，對象包括葵盛西邨第八座、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣及麗晶花園第六座的居民，以及沙田一田百貨員工及將軍澳藍田隧道地盤逾千名工人。就未對相關居民頒發禁足令，當局指出，最緊要相關人士接受檢測，呼籲市民嚴肅對待強制檢測令。



本港昨天新增一百零四宗確診，九十九宗屬本地感染，當中三十五宗源頭不明，另逾六十人初步確診。葵盛西邨第八座再多四人染疫，累計二十二人確診，其中十五宗來自五樓八戶，其餘七宗屬其他樓層五個單位；九龍灣麗晶花園六座新增一住客確診，該廈累計七宗個案，涉不同樓層；沙田一田再多一人染疫；將軍澳藍田隧道地盤亦出現小型爆發，一名紮鐵工人確診，另有五名紮鐵工人初步確診，疑是工人在公用貨櫃內換衫導致傳播。



張竹君：暫未需「禁足」



衞生防護中心公佈，自上月十七日至昨日曾在葵盛西邨第八座、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣及九龍灣麗晶花園六座累計逗留超過兩小時的人士；自上月二十八日至昨日曾在沙田一田百貨一及二樓工作的人士；以及本月一日至昨日在將軍澳藍田隧道地盤工作的人士，全部均須接受強制檢測。



就未對葵盛西邨第八座及錦蕙閣下禁足令，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，並非有法例就用，最緊要是相關人士接受檢測；她又指出，過去幾天衛生署及檢測承辦商分別在葵盛西邨檢測三千多個樣本，部份人或已離開，未知曾否受檢測，希望居民嚴肅對待檢測指示。此外，八座五樓仍有兩戶住客仍未尋回。



呼吸系統專科醫生梁子超認為，在一處所爆疫初期推行強檢，須配合禁足才有效，政府卻欠缺緊急機制，以迅速動員不同部門往高風險地方執行隔離措施。有葵盛西邨八座居民批評，強制檢測令來得太遲，認為只要當局提供糧食，不介意禁足。亦有街坊坦言不用禁足是好事，但會減少外出。



此外，馬會屯門盲人安老院及鑽石山志蓮護理安老院各有一名職員確診。機場警區有一名警員染疫，另有兩人初步確診，三人平日會一同工作及坐車；新界南防止罪案辦公室有一名女警員初步確診。廉署一名執行處高級調查主任初步確診。歌舞群組再增十二個案，累計超過六百九十宗。日出康城地盤、百樂護老院及東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍，亦分別再多一人染疫。



85歲婦入院句鐘急病逝



此外，本港再多兩名新冠病人離世。其中一名八十五歲女病人來自何玉清翠柳頤庭老人院，患有長期病患，在亞博館進行檢疫期間確診，昨午轉送瑪麗醫院，其後病情轉差，留醫約一小時後離世。另一名七十五歲女病人上月底因治療其長期病患而入住伊利沙伯醫院，其後確診，情況持續惡化，延至昨午離世。本港累計一百一十四名確診者離世。