﻿公私醫療機構「受襲」 亞博館員工添新例

新冠肺炎病毒向公私營醫療機構進擊。醫管局公佈，沙田威爾斯親王醫院內科一名病人，上月三十日因腹瀉及低血糖入院，入院時的檢測結果呈陰性，但病人持續低燒，院方再為其檢測，前天初步確診，十名同病格病人被列為密切接觸者，其中四人仍然留院，已即時轉入隔離病房，檢測結果均呈陰性，其餘六名已出院病人轉交衞生署跟進，另有四名同房病人的探訪者要檢疫。



中環中匯大廈一間婦產科中心有護士染疫，患者周日起不適，前天仍有上班，診所部份職員要檢疫。當局指患者與病人的接觸不屬高風險，建議病人接受檢測。



同時，亞博館檢疫設施五號館再多一名員工染疫，累計十三名員工確診。社署表示，該十三名確診員工，有兩名來自東華三院、十名來自護聯國際有限公司及嘉濤（香港）控股有限公司的員工，及一名亞博館外判員工。截至前天下午五時，在亞博館接受檢疫的人士共有一百零四名。另外，衞生防護中心四樓亦再多一人確診，累計四宗。