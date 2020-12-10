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的士司機接受強檢 憂乘客帶毒仍會感染

2020-12-10 列印
的士司機接受強檢 憂乘客帶毒仍會感染
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　　的士司機一次性強制檢測計劃昨天起展開（見圖），司機須在兩星期內到十三間專屬檢測中心接受免費病毒檢測。在設於黃大仙公共運輸總站停車場的檢測中心，早上陸續有約三十名的士司機前來檢測，司機獲豁免一小時泊車費，檢測後會獲發標籤以示識別。而在大埔工業邨巴士總站檢測中心外，一早亦有近四十人排隊，的士泊滿附近馬路。

　　有前來檢測的司機表示，即使現在檢測結果呈陰性，但除非檢測後「唔開工」，否則接載的乘客若帶病毒，同樣有感染風險，但「為生計無可能唔開工㗎」。另有司機認為檢測後結果呈陰性，接觸乘客時會較為安心，又指接載乘客時加強個人和車廂清潔，感染風險不大。

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