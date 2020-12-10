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順豐收派員確診　負責彩雲邨

2020-12-10 列印
        順豐速運香港昨天公佈，一名司機收派員前晚確診，其家人於同日中午初步確診。患者負責牛池灣彩雲邨派送工作，派送件期間有佩戴口罩，最後上班日期為前天，工作期間沒有任何病徵。順豐表示，新蒲崗福和大廈營業點昨天暫停營業，店內所有快件均額外消毒才派送。順豐亦已安排與確診員工有緊密接觸的兩名司機收派員進行檢測，正等候化驗結果。

　　此外，九龍塘香港浸會大學附屬幼稚園一名教師亦確診。浸大表示，該名教師本月三日起發病，他於本月三、四、七及八日到過幼稚園位處的持續教育大樓，期間有佩戴口罩。

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