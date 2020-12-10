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美股中段跌50點

2020-12-10 列印
　　美國周三股市下挫，杜指中段報三○一二三點，跌五十點；納指則報一二五七四點，跌八點。滙控美國預託證券價格見四十二點○六港元，升零點三一港元；騰訊則見五百八十點七九港元，跌四點二七港元。

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