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食肆禁晚市堂食　業界促政府補助

2020-12-10 列印
　　政府今日起收緊防疫措施，包括食肆晚上六時後禁堂食、關閉美容院、健身中心、按摩院等處所，為期十四天。稻苗學會會長黃傑龍表示，十二月是飲食業生意最好的月份，現時禁晚巿，很多周年晚宴和慶祝活動無法舉行，預計生意將只剩下約兩三成，冀政府盡快宣佈補助方案。他稱，部份食肆用盡政府早前提供的津貼，擔心過千間食肆會面對財政困難，有結業危機。

　　健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎指出，業界今年交一年租金，但只能營業八個月，現時有教練轉往公園一對一教健身，但只能保到薪金，並不夠交租。他批評業界要承擔政府的防疫失誤，期望政府盡快容許健身中心有限度重開，指業界願意做更好的防疫措施，如一對一教學、減少近距離接觸等，令業界能基本應付開支。

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