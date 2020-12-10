另外，受疫情惡化影響，香港亞洲展覽宣佈，原定在本月二十四日起舉辦的「第18屆香港冬日美食節」、「第18屆香港冬季購物節」、「第20屆香港家居潮流博覽2020」及「數碼生活及車品博覽2020」將延期舉行。商經局向立法會遞交的文件顯示，今年二月至十一月本港共有三百六十四場會議及展覽活動需延期或取消，政府已於防疫抗疫基金下設立會議展覽業資助計劃。
遊學團無法成行 旅議會接34宗投訴涉千萬元
另外，受疫情惡化影響，香港亞洲展覽宣佈，原定在本月二十四日起舉辦的「第18屆香港冬日美食節」、「第18屆香港冬季購物節」、「第20屆香港家居潮流博覽2020」及「數碼生活及車品博覽2020」將延期舉行。商經局向立法會遞交的文件顯示，今年二月至十一月本港共有三百六十四場會議及展覽活動需延期或取消，政府已於防疫抗疫基金下設立會議展覽業資助計劃。
三疫廈 藍隧地盤 百貨公司 檢測令連環發 五組市民須強檢
第四波新冠肺炎湧現更多染疫群組，持續嚴重。當局昨天一口氣向五個群組發出強制檢測令，對象包括葵盛西邨第八座、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣及麗晶花園第六座的居民，以及沙田一田百貨員工及將軍澳藍田隧道地盤逾千名工人。...
2020-12-10
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中國軍力圖2035年追上美軍 《環球網》批美參謀長「捧殺中國」
中美關係緊張，兩國的軍事競爭亦漸漸浮現。美國參謀長聯席會議主席米利表示，中國提升軍事能力，試圖在二○三五年追上美國，並求在本世紀中期於軍事衝突中打敗美國。他更指，中國在現時與未來都會為美國造成重大安全挑戰。中媒《環球網》就批評，美國又在「捧殺中國」。 美媒引述米利於《華爾街日報》行政總裁議會高峰會時透露，四十年間中國隨着經濟發展，投資建設遠洋海軍、發展新式戰鬥機、強化反介入/區域拒止（A2/AD）能力，並將軍事層面擴展至太空和網路上。 他指出，現今中國軍力已很可觀，照這樣下去，有朝一日勢必會與美國平起平坐，建議美軍必須在太空與網路方面做好準備，以應對面對中國和俄羅斯。他更...
2020-12-10
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美眾院通過國防授權法案 特朗普威脅否決
中美關係持續緊張。美國眾議院無視總統特朗普的否決威脅，周二以大比數通過涉款逾七千四百億美元（五萬七千二百六十六億港元）的國防授權法案。眾議院軍事委員會主席史密斯已表明，若特朗普否決該法案，眾議院不排除...
2020-12-10
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豪宅紛錄承接個案
豪宅紛錄承接，世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢匡湖居第二期E段雙號屋，面積1576方呎，3房連工人房間隔，享湖景，1另連493呎花園及私人泊船位，原叫價4280萬元，目前減價580萬，以3700萬...
2020-12-10
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強生預期臨牀測試下月有結果 杜指創新高後倒跌137點
英國與歐盟繼續磋商脫歐後的貿易安排，仍然可能達成協議，加上新冠肺炎疫苗逐步推出市面，歐美股市昨晚反覆向上，杜指及標指早段再創新高，惟納指偏軟。杜指報30315點，升141點；標普500指數報3710點...
2020-12-10
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以勝出線報恩 拿玻里開「蘇」
拿玻里今晚歐霸F組榜首大戰地頭迎擊皇家蘇斯達，即使保持不敗就能躋身三十二強，但主帥加度素豪言要全取三分，翼鋒保列坦奴即揚言聽命為恩師再破對手大門。尤其是客軍有大衞施華因傷倦勤，所以今仗主勝捧得過。 （Now645、有線601、661台周五凌晨1:55直播） 目前以十分排榜首的拿玻里領先次席的皇蘇與第三的阿爾克馬爾同樣兩分，今仗只要保持不敗便足以取得出線資格。然而，加度素強調不會消極求和，會以全取三分為目標：「賽程如此密集，不可能每場比賽都能夠保持百分百狀態，所以心態很重要，大家要把目標提高至全取三分，昂然殺入三十二強。」 保列坦奴感激加度素 加度素一聲令下，保列坦奴...
2020-12-10
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東洋山 芒草盛放
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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摯友扶靈送最後一程 錢國偉化輕煙 陳宛蔚不捨：慢慢行
「金牌監製」錢國偉（Wilson）今年10月病逝，前晚設靈獲逾百親友到場致祭，昨於沙田寶福紀念館舉行大殮儀式後，靈柩奉移火葬場火化。錢國偉的遺孀陳宛蔚目送亡夫靈柩送入火葬場時，不捨地細聲對亡夫說：「唔...
2020-12-10
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社論——廣布線眼 防「反斗星」 播疫
一年以來四波疫情，都與病毒入境有關。臨近聖誕節和新年期間，預料大批香港留學生回港，無可避免帶來風險，港府已租用多間酒店，給予他們隔離之用，但只有處所而無周詳監管，恐防有入住者不自律，四處遊走，構成播疫風險。當局不能本着外判心態，租了酒店就放手不管，必須與業界做好溝通，派專人做好管理。 根據港府安排，三十多間酒店合共提供一萬間房間，由下周五起接收回港人流，讓他們接受十四天的隔離和檢測。這是首次落實如此大規模的酒店防疫措施，如何規管入住者的行為？規格是否等同政府幾個隔離營？怎樣確保入住者不會自出自入？當局和受託酒店都未有公佈，入住者亦要清楚須遵守的規矩，當局宜盡早籌劃並作公佈，...
2020-12-10
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馬場浮世繪——潘頓千里駿駒1200W
昨晚舉行國際騎師錦標賽，最終由潘頓奪冠，同晚他還為第二場的「千里駿駒」開齋，雖然該場是平頭冠軍，但因為是騎者在港第一千二百W，相信仍然有其紀念價值！ 馬場浮世繪
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