  • 2020年12月10日 星期四
  • 23º
  • 66%
熱門： 許智峯行蹤嬰屍葵盛西邨新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

遊學團無法成行 旅議會接34宗投訴涉千萬元

2020-12-10 列印
　　疫情影響學校舉辦遊學團計劃，教育局局長楊潤雄回應議員書面質詢時表示，旅遊業議會接獲三十四宗相關投訴，涉二十六所學校共一千六百八十多名學生、家長和教職員，涉一千萬元。楊稱，投訴主要涉遊學團因為疫情而未能出發的退款爭議，以及校方向保險公司索償時，旅行社拒絕向保險公司提供已訂購機票、酒店及已支付接待費，但不獲退款的證明文件。

　　另外，受疫情惡化影響，香港亞洲展覽宣佈，原定在本月二十四日起舉辦的「第18屆香港冬日美食節」、「第18屆香港冬季購物節」、「第20屆香港家居潮流博覽2020」及「數碼生活及車品博覽2020」將延期舉行。商經局向立法會遞交的文件顯示，今年二月至十一月本港共有三百六十四場會議及展覽活動需延期或取消，政府已於防疫抗疫基金下設立會議展覽業資助計劃。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd