  • 2020年12月10日 星期四
  • 23º
  • 66%
熱門： 許智峯行蹤嬰屍葵盛西邨新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

白鴿慘遭剪腳拔毛

2020-12-10 列印
■慘遭虐待的白鴿已被送往診所治理。
Previous Next

　　代表和平的白鴿，近期屢次成為冷血之徒的虐待對象。繼日前一名少年以火燒班鳩被捕後，元朗發生懷疑虐待白鴿事件，一隻白鴿雙腳被剪，尾部羽毛亦全部被拔去。

　　「香港救援鳩鴿及雀鳥」在社交平台專頁公佈這宗惡劣事件，一名有心人士在元朗輕鐵路軌上面撿獲一隻白鴿，雙腳被剪去，傷口齊口，貼近身體，尾部羽毛全被拔去。該白鴿傷口已止血，稍後會送往診所治理。

　　組織批評，撿到白鴿的位置並非第一次發生懷疑虐鴿事件，曾接獲多宗求助，呼籲若市民曾於該地遇見同類型事件，盡快與他們聯絡，希望更多人關注，為無聲發聲。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd