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水警大嶼山截獲20公斤可卡因

2020-12-10 列印
■水警講解追捕毒販行動。
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　　水警根據線報，展開反罪惡行動，在大嶼山北馬灣涌拘捕兩名可疑男子，在他們身上檢獲二十磚共重約二十公斤懷疑可卡因，市值約三千五百萬元。

　　水警前晚約七時半在大嶼山北馬灣涌展開埋伏行動，期間發現四名可疑人士將一批毒品在馬灣涌碼頭交予一名男子，隨即行動，拘捕一名四十六歲男子，檢獲十五公斤懷疑可卡因。其餘四人乘快艇逃走，駛至散頭村碼頭上岸。其後，警方再制服駕船的二十六歲男子，在船上檢獲五公斤懷疑可卡因，另三人上岸後逃去無蹤。

　　被捕兩人有三合會背景，警方調查發現，該批毒品主要供應予西九龍一帶娛樂場所。

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