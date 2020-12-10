周庭高院申保釋被拒

前香港眾志成員周庭因去年六月二十一日包圍警總事件，承認煽惑他人參與未經批准集結及參與未經批准集結兩罪，被判入獄十個月。被判囚當日，周庭申請保釋等候上訴被拒，她昨天到高院申請保釋，但遭女法官張慧玲拒絕。



資深大律師駱應淦與譚俊傑大律師為周庭申請保釋，法官張慧玲考慮其陳詞後，認為上訴沒有合理或極高的成功機會，而十個月監禁的刑期不算短亦不算太長，不認為服刑時等候上訴會造成不公允，因此拒絕其保釋申請，將擇日頒佈詳細的書面裁決理由。在離開法庭前，周庭一度向旁聽席揮手。



周庭與前香港眾志成員黃之鋒及林朗彥，涉嫌去年六月二十一日包圍警總，早前分別承認煽惑、組織及參與未經批准集結等控罪，上周分別被判入獄十個月、十三點五個月及七個月，三人即時入獄。







