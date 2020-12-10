印傭來港費改由僱主承擔 羅致光：多付最多800元

印尼政府明年初起實施外傭就業服務費用的新規例，勞福局局羅致光說，勞工處今年九月與印尼駐港總領事館代表會面，據總領事館表示，新規定的主要轉變，在於目前由外傭負擔的三項費用，即其出國護照、無犯罪紀錄證明書，以及印尼社會保障保險供款，將由僱主承擔，總額約為五百至八百港元。



羅致光回覆議員質詢時說，目前由外傭負擔的技能培訓費用及技能證明書的費用，由印尼地方政府承擔，印尼政府現正就新規例的其他收費項目及實施細節制定安排，並會適時公佈。他指，香港外傭僱主關注新規例下，特別是技能培訓費用，會否最終轉嫁到僱主身上，而勞工處已向總領事館反映香港僱主的意見，將會繼續與總領事館保持聯繫，跟進新規例的安排。



