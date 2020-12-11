﻿麗晶第六座爆疫 一人跳舞肇禍

九龍灣麗晶花園第六座爆發新冠肺炎疫情，二樓D室早上月二十三日有一名跳舞人士確診，與其同住的兩人受感染，其後病毒疑在D室座向垂直擴散，令三樓、三十四樓及六樓D室共四名住戶先後染疫，同座中高層D室一名住戶昨日經快速測試後亦初步呈陽性。



室不同樓層連環確診



當局指出，麗晶花園第六座成為疫區，昨天宣佈即時撤離該座所有D室的住戶，安排他們入住竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫。



昨午三時半起，麗晶花園第六座D室逾三十戶住客拿著行李，到屋苑停車場登上政府安排的小巴，前往竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫，其中一戶約四五十歲的姐弟一度不肯撤離，警方派出四名談判專家到場處理，其後成功勸服他們入住竹篙灣隔離營。



