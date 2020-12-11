﻿同座去水位駁同一污渠 疫廈疑喉管播毒

九龍灣麗晶花園第六座大半個月以來累計八名居民染疫，涉五戶都住在D室單位，在第四座E室及第十八座D室亦各有一人染疫。政府專家顧問袁國勇到場視察後表示，麗晶花園的喉管設計，與○三年爆發沙士疫情的淘大花園相似，擔心病毒經喉管散播，存在安全隱患，故暫時撤離六座所有D室的居民，送往隔離營。當局指，若一座大廈四個互不相識單位都出現確診個案，就會發強制檢測令。



袁國勇指出，麗晶花園的喉管設計與淘大花園相似，廚房、廁所及浴室的去水位都接駁同一條污水渠，部份不知是否有廁所的U形隔氣管，存有安全隱患，但不排除病毒經其他接觸及逆流效應等原因傳播。麗晶花園的天井設計並非如淘大花園一樣圍封，故危險性較淘大低。



袁國勇：設計與淘大相似



袁國勇認同第六座是疫區，但沒可能將全座一千人送往檢疫，故採用一個「無咁嚴厲」的措施，將第六座所有D室同一座向住戶遷到檢疫中心，直至渠務署及屋宇署視察後確定沒有喉管播毒的風險。同座其他居民均須接受強制檢測，並在本月二十日再接受一次檢測，期間要戴口罩，並盡量減少外出，又要記錄每日接觸的人士。



被問及六座其他居民須否禁足，袁國勇指出，現階段實施禁足令「要搞好多嘢」，須考慮居民膳食等一系列安排，最實際是全部居民一日之內完成檢測。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，住宅大廈出現多宗個案通常都涉及環境因素，若困住相關居民在該環境，須考慮安排是否公平。



張竹君指出，若一座大廈四個互不相識的單位住戶均有確診個案，便會發強制檢測令，但並非硬標準。



衞生防護中心總監黃加慶承認，就發出強制檢測令的界線沒有標準答案，須考慮每個個案的風險並作整體評估，若有無限資源，可以迅速檢測，界線便可以調低，強調要考慮資源運用問題。



強制檢測涉個別風險評估



就外界批評當局太遲公佈麗晶花園的情況，張竹君指出，每天召開記者會時並非掌握所有個案的資料，對前天未能在記者會上發佈有關麗晶花園第六座的訊息感到「唔好意思」。袁國勇稱現時每天有過百宗新個案，希望大家明白追蹤過百人的行蹤是大工程，中心難免比平時較遲公佈消息。