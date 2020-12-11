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熱門： 麗晶花園強制檢測袁國勇禁足新冠肺炎

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﻿袁國勇：沖廁時加洗潔精或梘液

2020-12-11 列印
　　二○○三年淘太花園爆發嚴重的沙士疫情，肇因是U形隔氣喉管乾涸，令病毒隨污水和臭氣在大廈單位散播。政府專家顧問袁國勇昨天形容爆疫的麗晶六座，或有U形隔氣喉管風險，故呼籲市民一旦在住宅洗手間嗅到異味，應即時找專業人士去檢查喉管，完成檢查前應佩戴口罩如廁，並時常開動抽氣扇，增加空氣流動。他建議公眾，沖廁時可加洗潔精或梘液，有助破壞病毒的脂肪膜。他不建議使用漂白水，因為漂白水很快稀釋，減低氯氣量，接觸有機物質亦會失效。

　　此外，衛生防護中心傳染病處主任張竹君發現，近日很多染疫個案曾出席家庭聚會，包括一家人和小朋友，甚至會三代人定期聚會，如一人中招，就會「一次過爆發」。她呼籲市民考慮停止類似的聚會。
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