﻿屋苑球場變檢測中心 居民不滿通報遲

政府要求九龍灣麗晶花園第六座全座、第四座E室及第十八座D室的居民接受強檢，昨天屋苑一個羽毛球場設立臨時檢測中心，暫定開放至下周一。大批居民隊等候，不少六座居民批評當局太遲公佈大廈爆疫的消息，另有D室居民指出，其單位的喉管曾有滲漏，現在已修好。



有六座居民批評政府發佈資訊欠透明度，遲遲不肯公佈爆疫單位，他根據區議員及其他居民的消息，方知確診個案集中D室同一座向。另有人認為檢測安排混亂，指當局呼籲居民不要外出，但又要居民落樓做檢測。



居住第六座D室居民劉先生表示，其單位喉管曾有滲漏，污水滲入天花令牆身爆裂，有關喉管已維修好。對於禁足令，他認為政府要為居民提供支援，包括提供日常飲食，不能封鎖大廈讓居民留在單位內「等死」。亦有居民表示，他不是住在D室，但擔心有人在樓下吸煙，病毒會隨煙飄入屋。



