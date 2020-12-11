﻿竹篙灣檢疫中心 確診清潔工涉歌舞群組

本港昨天新增一百一十二宗確診個案，連續第三日破百，當中三十四宗源頭不明，另有五十多人初步確診，最令關注的一名染疫者，是竹篙灣檢疫中心的清潔員工，與歌舞群組有關。張敬軒演唱會再多一名觀眾確診，當局暫時未見演唱會出現大爆發，呼籲觀眾接受檢測。



新例112宗 34源頭不明



竹篙灣檢疫中心接受大批受疫情影響的緊密接觸者，但中心人員竟染疫。當局公佈，中心一名清潔員工確診，屬歌舞群組，患者一直沒有病徵，較早前檢測結果呈陰性，為了「穩陣啲」，再做測試，結果呈陽性。其數名同事須送檢疫。歌舞群組昨天共增六人確診，累計至少七百零二宗。



張敬軒紅館演唱會再多一名觀眾確診，患者於上月二十九日坐在七十二段。衞生防護中心指目前群組的個案比例並非特別高，分佈在不同日子，暫時未見到大型爆發，呼籲觀眾接受檢測。



此外，慈雲山德愛中學及青衣樂善堂梁植偉紀念中學分別有一名學生及老師確診，兩校要停課，師生要接受檢測。一名駐守新界南防止罪案辦公室的女警員亦初步確診，她周一發病，上月二十六日曾在九龍城區的一所學校派發傳單，其間全程佩戴口罩。警方已即時通知相關學校。



上水坑頭扶康護理舍一名新入院的院友日前確診，約三名院友要檢疫。該患者早前入住沙田秦石中途宿舍，當局會向兩院舍人士派樽。醫管局表示，仁濟醫院一名手術室護士初步確診，本月七日凌晨最後一日上班，三名護士須送檢疫﹔屯門醫院病人資源中心亦有一名文職員工初步確診，估計其感染與工作無關。



其他本地有關連個案方面，沙田一田百貨和日出康城地盤群組分別新增五人確診；亞博館群組多三人確診；將軍澳藍田隧道再多七人染疫。