﻿錦蕙閣接強檢令 區議員批資訊混亂

政府要求馬鞍山錦豐苑錦蕙閣居民及到訪者須強制檢測，有住戶批評政府「朝令夕改」，指政府周二只要求居民自願檢測，翌日又改為強制檢測，令居民無所適從。



沙田錦濤區議員許立燊批評，當局發佈的資訊混亂，透明度亦不足，防疫決定更加是倉卒。他指出，當局於本周二才向居民派樣本樽檢測，翌日又突然公佈要居民接受強制檢測，令居民十分恐慌，部份人不清楚強制檢測細節，誤以為是禁足令，有居民恐慌，即時購買一個月糧食，「打爆咗個雪櫃」，十分狼狽。



他促請當局盡快公佈錦蕙閣四個染疫單位的樓層，以減輕街坊的憂慮。