陳凱欣籲全城留家兩周抗疫

疫情揮之不去，港府抗疫成效不彰，近日三個屋苑爆疫，當局向居民發出強檢令，但前食衞局政治助理陳凱欣表示，政府應對第四波疫情「裙拉褲甩」，錯過了最佳抗疫的時機，呼籲市民由本月二十日起，人人留家兩周，其間只派一人外出購物，不要舉行聖誕派對，自己抗疫。



對於政府針對居民的強檢令，陳批評不妥，她指距麗晶花園和錦蕙閣最近的檢測中心，分別在沙田瀝源邨及油塘社區中心，居民要舟車勞頓，乘公共交通工具前往，增加與社區接觸的機會，她建議當局派員上門為居民採樣，或設流動檢測車，方便居民檢測。



