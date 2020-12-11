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何栢良建議的士司機每七天做檢測

2020-12-11 列印
■全港的士司機必須在本月二十二日前接受病毒檢測。
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　　政府規定全港的士司機在本月二十二日前接受病毒檢測，否則不能在聖誕節至明年一月二十三日期間駕駛的士。汽車交通運輸業總工會的士分會主任何志強認為，政府在全港設置十三個專屬檢測中心的安排合適，但有部份司機抗拒強制檢測，寧願期間「唔開工」。

　　何稱，明白強檢計劃是想找出隱性患者，指司機每天都接觸不同人士，若政府安排免費檢測，不介意定期去做，認為兩星期一次是合適時間，亦建議促政府向參加檢測的司機派發油券，增加檢測誘因。

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，至今有五十一名的士司機確診，雖然風險與普通市民差不多，但因曾爆發群組，同意要的士司機接受強制檢測，認為七天做一次檢測最為理想。

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