名氣通 X 恒基地產 X 香港電訊 5G「快」樂聖誕「六」續有來

正當大家在想如何度過一個與別不同的聖誕節時，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）旗下全資附屬公司名氣通電訊有限公司（名氣通）早前經已和恒基兆業地產有限公司（恒基地產）結成合作夥伴，為大家做好準備，以便大家到訪旗下部份商場時，有更頂尖的上網體驗。恒基地產洞察流動通訊市場的發展，早在今年部署旗下商場建設名氣通「5G共享系統」的藍圖，目前恒基地產旗下的MCP新都城中心2期及3期和MOSTown新港城中心已建設有關系統，而另外六個商場：粉嶺中心、屯門時代廣場、沙田中心．沙田廣場、荃灣千色匯一期及元朗千色匯，部份預計於12月內完成相關工程，令訪客可以享用5G極快網速，不論是將商場佈置拍照打卡上載至社交平台、和朋友視像通訊，以及參與特設的AR（Augmented reality，即是擴增實境）主題裝置，都可享受到5G帶來快捷通訊的無比樂趣，歡度「快」樂聖誕。



今年是5G開通後的首個聖誕節，可謂5G的世界，由名氣通建設的「5G共享系統」已率先於MCP新都城中心2期及3期和MOSTown新港城中心啟動，當中MCP新都城中心2期及3期便將5G網速結合AR打造出《大人國的5G聖誕派對》主題裝置，訪客可擺出各種趣怪表情與卡在煙囪的巨大聖誕老人鬼馬合照，同時又可極速玩轉多個AR體驗。此外，在MOSTown新港城中心亦有世界名畫配合光影及AR的聲音導賞，同樣利用5G網速將優美影像帶到訪客眼前。



對於名氣通的「5G共享系統」能夠配合嶄新的AR應用，在聖誕節這個普天同慶的節日讓訪客體驗不一樣的娛樂，名氣通總經理黎榮發先生表示︰「作為與時並進的電訊服務及網絡服務營運商，名氣通早於今年初，透過建設『5G共享系統』，與恒基地產合作打造5G科技智慧商場。隨着5G流動通訊開始廣泛，名氣通將進一步拓展系統的建設。」黎榮發續稱，5G時代可謂開啟了無限創新的可能，由名氣通建設的通訊基礎設施為電訊商中立系統，由名氣通統一提供和管理，期望與各家流動電訊商以至發展商展開合作，透過共用基礎設施，達至互惠互利，百花齊放，共建智慧城市，並為客戶提供更多選擇。恒基地產亦快將引入由香港電訊5G網絡服務支持的物聯網應用，如智能洗手間，強強聯手，不斷引進領先科技改善生活。







嶄新技術 貫通商場



訪客到訪備有名氣通「5G共享系統」的恒基地產商場，只要配備有5G手提電話和5G數據計劃，便可以領略到5G時代的高速上網新體驗。名氣通是次使用的技術，有別於把室外的信號引入室內這種傳統方法，名氣通是先在商場每一樓層全方位安裝室內天線和相關系統，配合名氣通自建的100G光纖網絡直接連線至各大流動網絡商的骨幹網絡，為商場帶來強勁的5G網絡覆蓋，大大提升訪客在商場內使用流動通訊服務的體驗。由於5G的網速比4G快近10倍、而時延則少約10倍（資料來源︰IEEE Spectrum），讓訪客盡情享受高速上網的樂趣。



黎榮發展望︰「名氣通一直以來積極推動5G流動通訊的發展，期望當結合我們穩定的電訊基建，以及具前瞻性的智能創新科技，不單能夠為用家改善生活質素，帶來嶄新的5G應用體驗，更進一步推動香港成為科技全面化的國際都會，邁向現代化數碼新時代。」