陳淑莊否認違限聚酒吧令再訊

公民黨前議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，涉今年四月在旺角參與超過十人的酒吧聚會，違反限聚令。兩人和酒吧負責人陳偉才昨天在九龍城法院應訊，否認違反「限聚令」及「禁酒吧令」共四項傳票。案件排期在明年一月五日預審，四月十九日開審，審期預計五天。控方將傳召八名證人，雙方會就事實爭議，辯方亦會提出聚集的合理辯解。



控罪指，陳淑莊及林瑞華被控於今年四月二至三日期間，在旺角大南街「HANDS」酒吧參與受禁群組聚集，而酒吧負責人陳偉才則被控兩項傳票，他涉嫌於四月一至四日，作為餐飲業務負責人，容許某人進入酒吧時未有量度體溫及多於當時限聚每桌上限四人的規定，以及營運受禁群組聚集的酒吧。



