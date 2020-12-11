韋斯咸今晚英超獨腳戲作客列斯聯，有對方剋星查洛保雲壓陣之餘，還有烏克蘭前鋒耶莫蘭高克服新冠肺炎復出，有力撕破有後防主力羅賓高治因傷缺陣的敵軍防線。鐵錘幫聯賽作客有望二連捷，二點九倍客勝捧得過。（Now621台周六凌晨4:00直播） 查洛保雲前一輪二比一勝阿士東維拉交出一入球一助攻，英超累積四入球一助攻成為韋斯咸首席射手。此子以往效力侯城，英冠多次跟比爾沙指揮的列斯聯交手都有出色表現，其中一八年十二月作客列斯聯梅開二度領軍淨勝兩球，故揚言今晚重溫舊夢：「兩軍季初都表現不俗，預料會有一番惡鬥，我會全力士哥助球隊全取三分。」 拍檔查洛保雲大勇 韋斯咸雖然上輪半場領先一球，...

2020-12-11