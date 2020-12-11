  • 2020年12月11日 星期五
  • 21º
  • 85%
熱門： 麗晶花園強制檢測袁國勇禁足新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌39點

2020-12-11 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報三○○二九點，跌三十九點；納指則報一二四一六點，升七十七點。

　　滙控美國預託證券價格見四十一點四八港元，跌零點四二港元；騰訊則見五百八十三點九六港元，升五點九六港元。紐約期金報每盎司一千八百四十點三美元，升一點八美元；紐約期油則報每桶四十七點五二美元，升兩美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd