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地盤清潔女工天台墮地不治

2020-12-11 列印
　　香港仔發生奪命工業意外，昨午一時許，一名六十二歲姓黎清潔女工，在湖南街八號一幢正進行石屎結構修葺工程唐樓，與十多名工人工作，大廈外牆搭有棚架及安全網。其間女事主在六樓天台進行清理廢料時，不慎失足從天台飛墮而下，壓毀部份棚竹，再跌落大廈二樓的外牆棚架上。消防接報到場將傷者救下送院搶救，惜證實不治。警方調查後列工業意外，通知勞工處跟進及調查意外原因。據悉，女事主受僱於一間工程公司僅兩日，主要工作是協助清除工程中的雜物。

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