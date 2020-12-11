  • 2020年12月11日 星期五
  • 21º
  • 85%
熱門： 麗晶花園強制檢測袁國勇禁足新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

墳場驚現野豬殘骸 惹「肢解」疑雲

2020-12-11 列印
■愛協事後檢走涉事野豬屍體處理。
Previous Next

　　柴灣華人永遠墳場昨日驚現一具不完整野豬屍體，肢體四散，惹來「肢解」疑雲。一名姓陳女義工，昨晨十一時許，到再見到華人永遠墳場附近餵流浪狗時，在第十段山坡發現數塊骨頭散佈山邊，懷疑有野豬被人虐待殺害報警。

        警方與愛護動物協會到場了解後，相信豬身傷口不是由利器造成，懷疑野狗才是真兇，警方相信無可疑成份，暫列動物屍體發現；愛協事後檢走涉事野豬屍體處理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd