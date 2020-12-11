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馮永業上訴 爭推翻行為失當罪

2020-12-11 列印
馮永業上訴 爭推翻行為失當罪
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　　前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，去年被裁定公職人員行為失當罪成，判囚九個月，現已服刑完畢。昨日他到高等法院申請上訴以推翻定罪。上訴庭需時考慮雙方陳詞及研究相關文件，將擇日頒佈書面判詞。

　　馮於○四年負責航空事務期間，涉嫌收取與馮發生婚外情的賭王何鴻燊三太胞妹，時任港聯航空及港聯直升機的董事及股東陳婉玉五十一萬款項，以支付西半山羅便臣道雍景臺豪宅單位的臨時訂金，去年被裁定公職人員行為失當罪成。

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