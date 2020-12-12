﻿醫護及高危群組優先打 100萬劑疫苗最快下月抵港

林鄭月娥表示，目標是為全港約七百五十萬市民，免費接種疫苗，而採購新冠疫苗的工作取得突破性進展，已經與兩間疫苗製造商達成預先採購協議，其中內地科興生物的「滅活疫苗」將提供七百五十萬劑疫苗，首批一百萬劑最快下月抵港；美國輝瑞藥廠及德國生物技術公司BioNTech以mRNA技術研發的疫苗，亦會提供七百五十萬劑，由復星醫藥負責運送，首批一百萬劑明年首季供港；同時，港府與阿斯利康製藥及牛津大學亦將達成協議，但其七百五十萬劑「不可複製性病毒載體」疫苗，須明年下半年才開始供應。
「科興生物」最早來貨
她透露，目前與第四間藥廠商討協議，目標是採購全港人口兩倍的劑量，即足夠一千五百萬人接種，若然疫苗劑量是兩針，則要購買三千萬劑。為全速進行接種，她指將動用第599章《預防及控制疾病條例》制定緊急規例，快速為有關疫苗註冊，並安排醫護、長者、長期病患、院舍院友及員工等群組優先接種，估計已佔本港三百萬人口。
市民不能選擇疫苗
林鄭月娥強調，由於採購及分發全由政府主導，並非市場行為，加上不同疫苗的抵港時間不同，因此市民不能自行選擇接種何種疫苗。她呼籲市民應以科學態度看待不同疫苗，不要將其政治化。衛生署長陳漢儀指三款疫苗是由政府專家根據科學數據選擇；由於輝瑞的疫苗要靠「冷凍鏈」來運輸和儲存，當局已與機管局等商討確保安排妥當。
民建聯立法會議員葛珮帆認為首批抵港劑量不夠，政府應安排專家就社會上對疫苗的抹黑多做解說，亦建議政府與中央商量讓已接種疫苗的市民免檢疫進入內地，相信有助增加接種率。
政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，「滅活疫苗」是相對成熟、傳統方法，若科興疫苗第三期試驗數據證明安全，毋須擔心。