﻿醫護及高危群組優先打 100萬劑疫苗最快下月抵港

全球都搶購新冠肺炎疫苗，特首林鄭月娥昨日宣佈，當局的疫苗採購工作取得突破性進展，已與內地科興生物、美國輝瑞藥廠及英瑞合資的阿斯利康製藥等三間製造商達成預先採購協議，各分別提供七百五十萬劑疫苗，其中科興生物首批一百萬劑最快明年一月供港，輝瑞疫苗首批一百萬劑亦會明年首季到達。當局將優先安排醫護、長者等高危群組接種，預料達三百萬人，同時希望全港大部份市民明年內能完成接種。有立法會議員則指首批劑量不夠，促請當局盡量增加。



林鄭月娥表示，目標是為全港約七百五十萬市民，免費接種疫苗，而採購新冠疫苗的工作取得突破性進展，已經與兩間疫苗製造商達成預先採購協議，其中內地科興生物的「滅活疫苗」將提供七百五十萬劑疫苗，首批一百萬劑最快下月抵港；美國輝瑞藥廠及德國生物技術公司BioNTech以mRNA技術研發的疫苗，亦會提供七百五十萬劑，由復星醫藥負責運送，首批一百萬劑明年首季供港；同時，港府與阿斯利康製藥及牛津大學亦將達成協議，但其七百五十萬劑「不可複製性病毒載體」疫苗，須明年下半年才開始供應。



「科興生物」最早來貨



她透露，目前與第四間藥廠商討協議，目標是採購全港人口兩倍的劑量，即足夠一千五百萬人接種，若然疫苗劑量是兩針，則要購買三千萬劑。為全速進行接種，她指將動用第599章《預防及控制疾病條例》制定緊急規例，快速為有關疫苗註冊，並安排醫護、長者、長期病患、院舍院友及員工等群組優先接種，估計已佔本港三百萬人口。



市民不能選擇疫苗



林鄭月娥強調，由於採購及分發全由政府主導，並非市場行為，加上不同疫苗的抵港時間不同，因此市民不能自行選擇接種何種疫苗。她呼籲市民應以科學態度看待不同疫苗，不要將其政治化。衛生署長陳漢儀指三款疫苗是由政府專家根據科學數據選擇；由於輝瑞的疫苗要靠「冷凍鏈」來運輸和儲存，當局已與機管局等商討確保安排妥當。



民建聯立法會議員葛珮帆認為首批抵港劑量不夠，政府應安排專家就社會上對疫苗的抹黑多做解說，亦建議政府與中央商量讓已接種疫苗的市民免檢疫進入內地，相信有助增加接種率。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，「滅活疫苗」是相對成熟、傳統方法，若科興疫苗第三期試驗數據證明安全，毋須擔心。



