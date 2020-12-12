﻿麗晶八環境樣本帶毒﻿﻿另三屋苑現多宗確診﻿

本港昨天新增八十六宗新冠肺炎確診個案，當中三十七宗源頭不明。九龍灣麗晶花園第六座再多一名居民染疫，居住在B室單位。當局早前從六座確診單位抽取二十二個環境樣本，當中八個對病毒呈陽性，包括廁所抽氣扇、廚房排水口等，證現場有環境污染。同時，三個屋苑出現多宗個案，分別是大埔廣福邨廣智樓、鑽石山龍蟠苑龍珊閣，以及觀塘寶達邨達怡樓，相關大廈的居民要接受檢測。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，前天經快速檢測發現的初步確診麗晶花園六座居民，覆檢後確診，但更正病人並非居於D單位，而是住在B單位。六座累計八人染疫，涉及四戶D單位，以及一戶B單位。她稱暫時未發現大廈有其他「橫向、豎向」的問題，會於本月十九日再安排六座居民接受檢測。



廁所或有氣溶膠傳播



張竹君表示，在麗晶花園抽取的二十二個環境樣本中，有八個對病毒呈陽性，包括廁所渠口及渠面、廁所抽氣扇面及廚房排水口等，但病毒量低。她指結果證明現場有環境污染，並指在廁所的抽氣扇面驗出病毒，代表是廁所內或有氣溶膠傳播，建議居民開啟抽開扇時，應打開門讓空氣流通。



麗晶花園第六座、第四座E單位、第十八座D單位的居民，昨天續到於屋苑羽毛球場的流動檢測站排隊採樣。有居民透露麗晶花園的喉管經常出問題，不時要維修。另有居民得知前天有人需排隊等候三小時才能接受檢測，提早在檢測站開放前一小時到場排隊。



同時，大埔廣福邨廣智樓、鑽石山龍蟠苑龍珊閣，以及觀塘寶達邨達怡樓，分別有三戶居民染疫。張竹君認為須特別關注廣智樓的情況，因為該廈有兩個感染單位屬同一層，其中一單位亦與另餘下染疫單位屬「樓上樓下」。龍珊閣及達怡樓的個案則涉不同坐向及層數。中心會向相關大廈的居民派樽，了解有否其他居民染疫。



