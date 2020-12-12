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陳肇始指確診數非強檢唯一指標

2020-12-12 列印
　　政府就麗晶花園疫情的處理手法引起爭議，食衞局局長陳肇始表示，當局會因應衞生防護中心的風險評估，決定對特定處所發出強制檢測公告或限制與檢測宣告，重申確診個案數字並非唯一的指標，要視乎確診樓層、坐向、有否環境污染、自願檢測的成效等。

　　陳肇始又稱，希望大家能有個平靜的冬至和聖誕節，呼籲市民在這兩星期「捱一捱」，期望能於農曆新年前將疫情壓下來，令大家過一個好的新年。她稱，明白很多市民希望趁冬至與聖誕團聚，但希望大家以防疫為先，盡量減少聚餐、派對，為防疫出一分力。

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