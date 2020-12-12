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香港航空裁減250機艙服務員

2020-12-12 列印
■港航指，疫情持續影響業務，無奈對運作規模作出重大調整。
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　　繼國泰航空早前解僱五千三百名香港員工後，香港航空昨天宣佈裁減二百五十名機艙服務員。港航表示，疫情持續影響業務，過去一年因應旅遊限制，無奈對運作規模作出重大調整，持續調整大大影響收入，將來對機艙服務員人手的需求亦會減少。港航指，會依照僱傭合約條款及勞工法例為所有受影響的機艙服務員提供補償方案。

　　港航均有申請政府兩輪「保就業」計劃，分別領取七千七百一十九萬及七千七百一十二萬元補助，兩次承諾受薪僱員人數均為二千九百四十人。

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