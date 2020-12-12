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﻿林鄭：已發8000告票 違防疫令罰款增至5000元

2020-12-12 列印
　　政府昨日起提高違反「限聚令」、「口罩令」及不遵從「強制檢測令」定額罰款金額，由二千元增至五千元。特首林鄭月娥指出，執法部門於過去三百日，合共巡查近三百六十萬次，平均每日巡查一萬二千次，就「限聚令」、「口罩令」等，發出超過八千張定額罰款告票。她提及，《預防及控制疾病條例》下的八條規例框架有效期，會延續至明年三月底，食衞局局長會再視乎需要決定是否再延續。

　　此外，截至昨午十二時，已有約二萬七千五百名的士司機預約進行強制檢測，亦有逾一萬一千名司機完成檢測。運輸署公佈，設於觀塘渡輪碼頭巴士總站的專屬檢測中心，承辦商職員於本月九及十日上午，未有在政府網頁為接受檢測的士司機登記資料，以至樣本無法和司機身份配對，有五百三十一位司機因而無法通過電話短訊，接收其陰性檢測結果。運輸署指，昨日已聯絡個別受影響的士司機，優先安排他們再次接受檢測。
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