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﻿梁頌恆在美尋求庇護

2020-12-12 列印
﻿梁頌恆在美尋求庇護
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　　協助港人到外地尋求庇護的組織「避風驛」昨天發聲明表示，前青年新政召集人梁頌恆（圖）上月三十日離開香港，翌日抵達華盛頓。他因為本身的政治見解，被剝奪議員資格及選舉權利，又指在《港區國安法》生效後，受警方跟蹤及滋擾，決定到美國尋求庇護。

　　梁頌恆在社交網頁表示，與香港的家人斷絕一切關係，並辭去青年新政的一切職務，表明從今以後，言行與他們全無關係。梁頌恆二○一六年因宣誓風波失去議員資格後，亦被立法會行管會追討逾九十萬元薪金津貼，被申請破產。
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