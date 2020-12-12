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曾國衞：國安法完善港憲法和基本法

2020-12-12 列印
　　政制及內地事務局局長曾國衞出席線上座談會時表示，市民在認識《基本法》時，亦須同時認識《憲法》，並指《港區國安法》完全符合「一國兩制」方針。

  曾國衞出席線上座談會時表示，《憲法》是《基本法》及香港特區的根源和由來。香港具有的多重優勢，皆有賴《基本法》所設立的制度才能充份發揮其優勢。他又指，香港能有今天的成就絕非必然，有賴國家的全力支持，以及《基本法》及「一國兩制」的成功落實和發展，必須珍惜這些得來不易的優勢。

　　他續指，香港去年飽受暴力違法事件衝擊，《港區國安法》完善香港特區實踐《憲法》和《基本法》有關國家安全的制度，並強調「一國兩制」的初心是維護國家的主權、統一和領土完整。

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