曾國衞：國安法完善港憲法和基本法

疫情反覆，在家吃飯的日子愈來愈多，於是去上環「同順興」備貨，見有無錫口味的急凍小籠包，買了回家一試，竟有驚喜。 江南小籠包，因應地方口味，味道也有差別。上海小籠包純鹹鮮，往北走，到了蘇州，蘇州人口味偏甜，所以蘇州的小籠包比起上海小籠包，略添了點甜味。再往北走，到了無錫。無錫人比蘇州人更喜甜味，故有甜美的無錫排骨。小籠包到了無錫，肉餡裏的糖也加得比蘇州多，所以無錫小籠包的甜味也更加重。 小籠包甜味重，在廣東人聽起來就像月餅用鮮肉缺的那麼奇怪，但只要吃過，或許就喜歡上了。我就喜歡無錫小籠包那一股鮮甜，肉餡調以醬油、鹽、糖，味鮮而濃鬱。在無錫旅行的時候，遇到就吃一籠，很是美滿。有...

2020-12-12