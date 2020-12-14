﻿病毒變惡中招即危 醫生：有病徵即求診

感染及傳染病專科醫生曾祈殷接受本報查詢時說，當疫情不斷在社區擴散，新增確診個案急升，不同年齡層都會有機會受到病毒感染，「唔會局限喺某一年齡層度，加上染病初時病毒含量高，一遲咗睇醫生，好早或好遲落藥嘅影響，都會好大」。他直指，疫情「嚟得好急」，新患者出現年輕化的趨勢。



此外，曾祈殷說，有外國的研究顯示，特定人士的基因或對新冠病毒較為敏感，以及較容易引起嚴重的併發症。



他呼籲有出現病徵的市民，「唔好為咗唔想做檢測、唔想隔離十四日被逼停工，或者以為自己食幾粒藥就無事」而不去看醫生，否則後果可以很嚴重。