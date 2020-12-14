﻿新增92病例近半源頭不明 彩雲邨明麗樓三戶四確診

新冠肺炎第四波疫情持續惡化。本港昨天新增九十二宗本地新冠肺炎確診個案，當中四十一宗為源頭不明，差不多佔一半，當局形容「佔比相當高」，另有約七十宗初步陽性個案。繼葵盛西邨、麗晶花園及黃大仙東頭邨爆發疫情之後，彩雲邨明麗樓亦爆疫，昨天有三戶共四人確診，涉同層及上下層單位，當局安排居民接受檢測。



新冠肺炎病毒殺入社區，數個屋邨連環出現染疫個案，當局昨天最新公佈，彩雲邨明麗樓三個單位共四人確診新冠肺炎，其中一個單位的確診者來自跳舞群組，另有同層及上下樓層單位亦有人中招。衞生防護中心會向居民派樣本瓶做檢測。



麗晶葵盛西居民再強檢



中心傳染病處主任張竹君匯報其他爆疫屋苑情況，葵盛西邨第八座五樓多一個單位有一人確診，同層至今有九個單位共十六人染疫。麗晶花園六座D單位多三人確診，另多一個單位有二人染疫，至今同座有六個D單位受影響。當局會為以上兩座大廈的居民做第二次強制測試，其中葵盛西邨居民要在本月十八至二十二日做檢測，麗晶花園居民要在二十至二十四日接受病毒檢驗。



新增確診個案中，將軍澳天晉匯一期的翹子醫務中心一名診所助理，他本月五日最後上班，七日開始咳嗽，中心會跟進診所員工及病人。而港珠澳大橋口岸的清潔公司亦出現小型爆發，至少有四人染疫。亞洲博覽館再多兩人確診；將軍澳藍田隧道地盤則多一宗個案。



等待社區隔離措施生效



張竹君承認源頭不明個案比例「相當高」，又發現有好多小型爆發的群組，主要經人傳人散播病毒，而發現首宗個案時，亦有要求清洗涉事地方。被問到政府收緊防疫措施，為何不見確診數字回落，她回應指那些社交距離措施需時發揮作用，現時公佈的情況屬一至二個星期前感染，只說「希望嚟緊（疫情）會好啲。」



另外，殘疾人士院舍靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍，一名工作人員初步確診，數十名院友要送往檢疫。一名大埔那打素醫院骨科病房護士及屯門醫院新生嬰兒深切治療部女病人服務助理，檢測結果亦呈初步陽性。