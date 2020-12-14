  • 2020年12月14日 星期一
  • 22º
  • 75%
熱門： 疫苗彩雲邨兆康苑新冠肺炎口罩

日報新聞 > 港聞

﻿上月抵北京港漢 隔離最後一日確診

2020-12-14 列印
﻿上月抵北京港漢 隔離最後一日確診
Previous Next

　　北京巿昨日新增兩宗新冠肺炎輸入個案，其中一名患者是六十歲的香港男子，他上月二十八日乘香港航空HX336航班抵達北京首都機場，接受咽拭子樣本檢測呈陰性，當日送入北京的集中隔離酒店。本月十一日其觀察期將滿，再接受檢測，結果呈陽性，隨即送入地壇醫院治理。當局表示，該患者抵北京後一直接受隔離觀察，並無密切接觸者。此外，內地昨天新增十九宗境外輸入病例，除了北京，主要在上海等地確診。

　　此外，內地昨日發現五宗是本土病例，分別來自黑龍江及四川。黑龍江的本土確診病例佔四宗，三名在綏芬河市的患者，都是當地一名無症狀感染者的密切接觸者，包括兩名男童，另一名東寧市患者則在全市的核酸篩查檢測中呈陽性。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd